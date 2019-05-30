Обматерившую полицейского жительницу Карелии осудили

Жительнице Беломорска назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Беломорске 25-летняя женщина совершила административное правонарушение. Полицейский прибыл на место происшествия.

Женщина из-за личной неприязни оскорбила и обматерила сотрудника полиции.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.