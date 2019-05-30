Обматерившую полицейского жительницу Карелии осудили

Новости по теме
Загрузка...
Жительнице Беломорска назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского, сообщили в прокуратуре Карелии.
В Беломорске 25-летняя женщина совершила административное правонарушение. Полицейский прибыл на место происшествия.
Женщина из-за личной неприязни оскорбила и обматерила сотрудника полиции.
Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.05.2019, 21:20
24.05.2019, 10:00
28.05.2019, 08:20
24.05.2019, 18:40
28.05.2019, 14:40
25.05.2019, 10:33
Аналитика
29.05.2019 11:52
Обществоведение
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
28.05.2019 09:40
27.05.2019 12:49
Чтиво
Сегодня 15:13
Личное мнение
Станет ли массовый потребительский протест в России формой защиты гражданских прав?
Сегодня 10:59
27.05.2019 11:01
24.05.2019 11:37
Медиа
28.05.2019 12:52
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии