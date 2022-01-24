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Обнародован список населенных пунктов Карелии, где появится интернет-связь в 2022 году

Новости. Общество
15:08, 24 Января 2022
фото: © Михаил Терещенко / ИЗВЕСТИЯ

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ПАО «Ростелеком» планирует в 2022 году начать строительство инфраструктуры для доступа в интернет в 24 населенных пунктах Карелии.

Об этом сообщил директор карельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Маниев на заседании парламентского комитета по экономической политике.

По его словам, в 7 населенных пунктах планируется прокладка оптоволоконных сетей широкополосного доступа в рамках инвестиционной программы «Ростелекома».

В их числе поселки Волома и Суккозеро, деревня Толвуя, поселки Деревянка, Новая Вилга и Мелиоративный, а также деревня Готнаволок.

Еще в 17 населенных пунктах будут построены базовые станции сотовой связи с доступом в интернет в рамках федеральной программы по «устранению цифрового неравенства».

В число этих территорий вошли Колежма, Нюхча, Хвойный, Шуерецкое, Панозеро, Уница, Ласанен, Лумиваара, Маслозеро, Ламбасручей, Шалговаара,  Мотко, Ондозеро, Алексала, Кинелахта, Куганаволок и Полга.

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Комментарии

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баян
2022-01-24 16:22:52
Вы лучше наладьте в городе нормальную связь.А то как заезжаешь за город то просто отстой со свяэью
кир
2022-01-24 15:28:44
Кроме прогресса будет внедряться смута в неокрепшее сознание наших людей. :)
Гость
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