Обнародован список населенных пунктов Карелии, где появится интернет-связь в 2022 году

ПАО «Ростелеком» планирует в 2022 году начать строительство инфраструктуры для доступа в интернет в 24 населенных пунктах Карелии.

Об этом сообщил директор карельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Маниев на заседании парламентского комитета по экономической политике.

По его словам, в 7 населенных пунктах планируется прокладка оптоволоконных сетей широкополосного доступа в рамках инвестиционной программы «Ростелекома».

В их числе поселки Волома и Суккозеро, деревня Толвуя, поселки Деревянка, Новая Вилга и Мелиоративный, а также деревня Готнаволок.

Еще в 17 населенных пунктах будут построены базовые станции сотовой связи с доступом в интернет в рамках федеральной программы по «устранению цифрового неравенства».

В число этих территорий вошли Колежма, Нюхча, Хвойный, Шуерецкое, Панозеро, Уница, Ласанен, Лумиваара, Маслозеро, Ламбасручей, Шалговаара, Мотко, Ондозеро, Алексала, Кинелахта, Куганаволок и Полга.