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Новости. Общество
21:05, 15 Мая 2018

Обнаружен новый вирус, опасный для человека

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Раньше им заражались только птицы, теперь его находят и у свиней.

PDCoV является "кузеном" атипичной пневмонии и относится к тому же типу патогенов, что и SARS и MERS, сообщает "Лайф". Ранее данный вирус находили исключительно у птиц, однако недавно его стали обнаруживать и у свиней. Заражение таким типом вирусов имеет одинаковые симптомы: кашель, проблемы с дыханием и постоянное отхаркивание. После инкубационного периода, который длится 12 дней, у больного начинается сильная лихорадка. При этом заразившийся может умереть как от истощения, вызванного вирусом, так и от сопутствующих инфекций или осложнений.

- Мы показали, что этот коронавирус может проникать в клетки человека и других животных. Теперь мы должны понять, может ли он передаваться от свиней к птице и наоборот, а также могут ли животные заразить им человека, - пояснили ученые.

В ходе проведенных исследований выяснилось, что PDCoV "научился" заражать свиней относительно недавно, при этом его структура не претерпела особых изменений. Кроме того, для поражения клеток птицы, свиньи или человека вирус использует одну и ту же "схему взлома" оболочки клетки.

На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заражения человека, однако ученые предупреждают, что эпидемия может начаться в любой момент.

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