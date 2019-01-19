Обнаружен водитель, сбивший 9-летнего ребенка в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили личность водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, сообщает ведомство.

В четверг, 17 января, на улице Московской у дома № 15 неизвестный водитель сбил 9-летнего школьника. Подросток получил травмы Водитель с места происшествия скрылся.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность водителя, участника дорожно-транспортного происшествия на улице Московская, в котором пострадал ребенок. В отношении водителя, 1956 года рождения, составлен административный материал за оставление места ДТП, участником которого он является ( ч. 2 ст. 12. 27 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.