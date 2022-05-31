Обнаруженный в Карелии житель Нигерии будет изгнан из России

Житель Нигерии нарушил режим пребывания в России и по решению карельского суда должен быть выдворен из страны.

Лахденпохский суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Федеративной Республики Нигерия за нарушение им режима пребывания в России. У иностранца отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в стране. Об этом информирует Telegram-канал объединённой пресс-службы ВС Республики Карелия и УСД в Республике Карелия.

Суд установил, что 3 июля 2018 года иностранец въехал в Россию и до 8 декабря 2020 года на миграционном учете по месту пребывания не состоял. По 31 декабря 2020 года состоял на миграционном учете по месту пребывания в Санкт-Петербурге.

Далее он находился на территории России без постановки на миграционный учет.

3 июня этого года иностранец был выявлен на 155 км. автодороги А-121 Сортавала.

По результатам рассмотрения дела он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Суд пришел к выводу о необходимости назначения административного штрафа в минимальном размере с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

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