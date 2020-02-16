890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как захватили лесное озеро в Карелии 6
Сегодня 17:15
Автобус с пассажирами не удержался на трассе в Карелии и упал в кювет
16.02.2020 23:53
Как моржи Петрозаводска плясали на льду в "девяностые" (ФОТОХРОНИКА) 6
Сегодня 07:25
"Там памятник стоит Яше какому-то". Депутаты в Карелии не знают, кто и зачем рубит лес в парке на Ключевой 10
Сегодня 06:40
Появились фото с места ДТП, где внедорожник врезался в лесовоз 1
Сегодня 20:43

Обнаженная Наоми Кэмпбелл в постели восхитила фанатов

Новости. Общество
23:30, 17 Февраля 2020
фото: © www.instagram.com/naomi
Загрузка...

49-летняя Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) восхитила публику откровенным снимком.

Известная британская супермодель позировала без одежды, пишет "Космполитен".

Минувшие выходные манекенщицы были насыщены событиями. Она открыла показ капсульной весенней коллекции, который прошел в галерее современного искусства Тейт Модерн. Звезда с удовольствием продефилировала по подиуму в нарядах дерзких неоновых оттенков.

Вернувшись домой, Кэмпбелл сделала подарок своим поклонникам. Она сфотографировала себя перед сном. Звезда позировала топлес, укрывшись по пояс одеялом. Наоми обнажила грудь и заретушировала сосок стикером в форме звездочки.

Модель оставила на лице косметику. Британка распустила свои длинные волосы, которыми прикрыла бюст. Смелый аутфит дополнили ювелирные изделия. Наоми украсила руку браслетами из белого золота, инкрустированными камнями.
Бывшая возлюбленная миллиардера Владислава Доронина уверенно посмотрела в камеру. "Воскресное селфи", — отметила она сексуальный кадр.

За жизнью светской львицы следят более 8 миллионов фолловеров. Многие из них осыпали Наоми комплиментами. "Ого, какая откровенная!", "Вы узнали секрет вечной молодости и красоты?", "Огонь, любимая наша соблазнительница", "Дерзкая красотка, так держать!", "Я в восторге от вашей внешности, невероятная!", "Нельзя быть на свете красивой такой", "Идеальная женщина, эталон и голубая мечта всех мужчин", — прокомментировали они.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

Сегодня 17:15
Тема недели
Как захватили лесное озеро в Карелии 6
Предприниматели выпустили в лесное озеро, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов форель, и угрожают расправой всем желающим порыбачить здесь местным жителям и туристам.
Каменные головы 4
Сегодня 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 3
Сегодня 13:26
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 7
14.02.2020 17:15
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 30
12.02.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»