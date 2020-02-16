Обнаженная Наоми Кэмпбелл в постели восхитила фанатов

49-летняя Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) восхитила публику откровенным снимком.

Известная британская супермодель позировала без одежды, пишет "Космполитен".

Минувшие выходные манекенщицы были насыщены событиями. Она открыла показ капсульной весенней коллекции, который прошел в галерее современного искусства Тейт Модерн. Звезда с удовольствием продефилировала по подиуму в нарядах дерзких неоновых оттенков.

Вернувшись домой, Кэмпбелл сделала подарок своим поклонникам. Она сфотографировала себя перед сном. Звезда позировала топлес, укрывшись по пояс одеялом. Наоми обнажила грудь и заретушировала сосок стикером в форме звездочки.

Модель оставила на лице косметику. Британка распустила свои длинные волосы, которыми прикрыла бюст. Смелый аутфит дополнили ювелирные изделия. Наоми украсила руку браслетами из белого золота, инкрустированными камнями.

Бывшая возлюбленная миллиардера Владислава Доронина уверенно посмотрела в камеру. "Воскресное селфи", — отметила она сексуальный кадр.

За жизнью светской львицы следят более 8 миллионов фолловеров. Многие из них осыпали Наоми комплиментами. "Ого, какая откровенная!", "Вы узнали секрет вечной молодости и красоты?", "Огонь, любимая наша соблазнительница", "Дерзкая красотка, так держать!", "Я в восторге от вашей внешности, невероятная!", "Нельзя быть на свете красивой такой", "Идеальная женщина, эталон и голубая мечта всех мужчин", — прокомментировали они.