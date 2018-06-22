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Новости. Общество
19:40, 22 Июня 2018

Обнаженная Толкалина на природе повергла в шок поклонников

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В Сети активно обсуждают обнаженные снимки актрисы Любови Толкалиной.

После того, как больше года назад актриса развелась с супругом Егором Кончаловским, в ее инстаграме стали все чаще появляться эротические снимки, главной героиней которых предстает сама артистка. Сначала была летняя фотосессия в ромашках, где бывшая супруга режиссера показала себя обнаженной со спины, потом голый заплыв в Таганроге, потом не менее откровенная фотосессия в Индии, и вот теперь звезда решила отметить день Солнцестояния очередным оголением на камеру. Правда, в этот раз Любовь запечатлелась вместе с подругой, пишет "Комсомольская правда".

"Солнцестояние... Солнцеворот... Одеться в солнечный свет... Пришел день вхождения бога Солнца в полную силу. Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Загадываем", – сделала подпись под снимком звезда.

Далеко не все ее поклонники оценили снимок. В адрес актрисы посыпались гневные отклики.

"Толкалина. Ну что такое? Голая. Фу. Срамота", "Ну не знаю, что сказать. Седина в бороду", "Слишком интимное фото", "И вправду смело", "У вас же взрослая дочь, как она отнесется к тому, что вокруг обсуждают наготу ее матери", –заявили поклонники.

При этом часть фанатов отметила, что не стоит осуждать актрису, потому что ничего постыдного в наготе на самом деле нет. "Природа – мы ее часть! И мы неразделимы. Красивое фото! Нет ничего постыдного в наготе, если она прекрасна..." – заявила одна из фанаток звезды.

Надо отметить, что актрисе есть, что показать. В 40 лет она выглядит великолепно, что, впрочем, сама Толкалина подчеркнула, запечатлевшись до обнажения в траве в довольно фривольном купальнике. Тогда Толкалину тоже осудили, но она проигнорировали критику фанатов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2018-06-22 19:52:49
я не твоя кричит любаня
но поздно и во тьме ночной
уже идёт неслышным шагом
к ней опытный таксидермист
Кирюха непутёвый
2018-06-22 19:48:46
Ляпота то какая , все так и ничего ..
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