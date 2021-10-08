Обокравший дачу житель Карелии оставил себе самовар, а триммер и электропилу обменял на водку

Полиция Пряжинского района раскрыла кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило заявление от 42-летней жительницы Петрозаводска, сообщившей, что кто-то проник в ее дачный дом и украл имущество.

Потерпевшая приехала на дачу в конце сентября и обнаружила, что все окна в доме были разбиты, а на месте не оказалось электрического триммера, электропилы, водяного насоса и самовара.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 53-летний житель деревни, ранее судимый. Он признался, что самовар оставил себе, а остальное продал местному жителю за три бутылки водки. В настоящее время все изъято.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.