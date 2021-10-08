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Обокравший дачу житель Карелии оставил себе самовар, а триммер и электропилу обменял на водку

Новости. Криминал
10:51, 08 Октября 2021

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Полиция Пряжинского района раскрыла кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило заявление от 42-летней жительницы Петрозаводска, сообщившей, что кто-то проник в ее дачный дом и украл имущество.

Потерпевшая приехала на дачу в конце сентября и обнаружила, что все окна в доме были разбиты, а на месте не оказалось электрического триммера, электропилы, водяного насоса и самовара.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 53-летний житель деревни, ранее судимый. Он признался, что самовар оставил себе, а остальное продал местному жителю за три бутылки водки. В настоящее время все изъято.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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amez
2021-10-08 10:56:05
Деревня местного жителя как называется?
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