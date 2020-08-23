Оборудование технопарка в Петрозаводске настолько редкое, что к нему не допустят кого попало

Работники предприятий в технопарке по камнеобработке в Петрозаводске получат возможность работать на уникальном и дорогостоящем оборудовании, если они умеют им пользоваться.

Об этом рассказал телеканалу "Россия 24. Карелия" директор управляющей компании технопарка "Южная промзона" ООО "Акцепт" Евгений Трифонов.

Основная часть оборудования технопарка – китайского производства, но есть и редкие станки из Италии.

"В нашем промышленном технопарке будет современный распиловочный центр фирмы Donatoni. Данный станок представлен в России всего лишь четырьмя экземплярами. Стоимость данного оборудования составляет 43 млн рублей", - рассказал Трифонов.

По его словам, допуск к такому оборудованию получат не все. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".