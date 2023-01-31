«Обошлось без жертв»: ГИБДД Карелии работает на месте ДТП, где из фуры высыпалась молочка

Движение на трассе в Медвежьегорском районе затруднено после столкновения двух грузовиков.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в ДТП на 645 км автодороги «Кола» в Медвежьегорском районе никто не пострадал.

«Движение на данном участке дороги затруднено. На месте происшествия работают автоинспекторы, причины устанавливаются. Будьте внимательны!» - говорится в сообщении ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось километровая пробка образовалась на федеральной трассе за Медвежьегорском после серьезной аварии с участием двух большегрузов. Фура получила серьезное повреждение. Пакеты с молоком и кефиром оказались на проезжей части.