Обожженного паром мужчину госпитализировали из Карелии в Санкт-Петербург

Вертолет доставил обожженного жителя Карели в ожоговый центр города на Неве, сообщается в паблике Национальной службы санавиации.

Вечером 11 мая из Пудожа в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург) госпитализирован 52-летний мужчина с ожогами паром лица, шеи, спины, туловища 2-3а степени - обожжено 35% поверхности тела.