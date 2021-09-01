Памятник ветеранам войны - инвалидам предлагают установить в Карелии

Жители Петрозаводска выступили с инициативой установить памятник участникам Великой отечественной войны, которые вернулись с фронта инвалидами.

Об этом рассказал руководитель КРОО «Карельское образование» Владимир Малегин, в чей адрес поступило множество обращений от жителей республики.

«Ни в одном городе нет памятника этой категории героев, которая тяжелей всего перенесла тяготы войны и была не оправданно забыта. Задумайтесь!!! Около 10 миллионов вернулись с фронта с различными формами инвалидности! Только „самоваров“, (без ног и рук) домой вернулось более 82 тысяч человек…», — написал Малегин на свой странице Вконтакте.

Он предложил использовать для создания памятника образы, запечатленные в картинах известного художника Георгия Доборова, который в 1974 году побывал в интернате для фронтовиков-инвалидов на Валааме. Инициаторы предлагают установить памятник на острове.

По словам руководителя КРОО «Карельское образование», он обращался к органам власти с просьбой установить памятник, но не нашел там поддержки.

"Обратился в министерство национальной политики РК с предложением поддержать наш проект. На что министр поблагодарил за гражданскую позицию и сообщил, что это „не наш профиль“ и направил мое обращение в Минкультуры РК. Первый зам сообщил, … „что сроки рассмотрения обращений закончились, все распределено, деньги израсходованы", — рассказал Малегин.

Инициаторы рассчитывают на поддержку жителей Карелии.

«Мы можем создать пример для других городов! Есть чисто человеческие качества, которые отличают человека от животного: милосердие, сострадание, чувство собственного достоинства, память. Как же можно забыть жизни миллионов инвалидов — фронтовиков, достойно радующих своих земляков? В каждом населенном пункте были свои герои. Думаю, что сейчас захлестнет вал воспоминаний свидетелей тех лет», — считает инициатор установки памятника.