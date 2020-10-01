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Общее число госпитализированных с пневмонией в Карелии достигло 1381 человек

Новости. Общество
12:11, 02 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
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По данный оперштаба Карелии, за минувшие сутки 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1381 пациент, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, накануне за сутки 13 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-02 12:21:09
Это не больные пневмонией, это больные Ковид-19, у которых просто тесты кривые.
кир
2020-10-02 13:24:44
zanoza, ведь можешь, когда хочешь! :)
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