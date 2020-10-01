Общее число госпитализированных с пневмонией в Карелии достигло 1381 человек

По данный оперштаба Карелии, за минувшие сутки 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1381 пациент, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, накануне за сутки 13 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.