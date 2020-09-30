За сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

Число госпитализированных с внебольничной пневмонией 1 октября достигло 1374 человека, сообщили в оперштабе Карелии.

За последние 24 часа число заболевших внебольничной пневмонией увеличилось на 13 человек.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1374 пациента, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.