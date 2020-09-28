За сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 39 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 39 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 27 человек, в Сортавале – 3 человека, в Сегеже – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Олонецком районе – 1 человек (деревня Верховье), в Кондопоге – 4 человека, в Пряжинском районе – 1 человек (село Крошнозеро), в Костомукше – 1 человек.

Общее число заболевших в Карелии COVID-19 достигло 3953 человек.

Выздоровели за время пандемии 3312 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 32 пациента: в Петрозаводске – 17, в Беломорском районе – 1, в Кондопожском районе – 3, в Прионежском районе – 7, в Лахденпохском районе – 1, в Олонецком районе – 1, в Суоярвском районе – 2.

Умерло всего 36 человек.

На самокарантине находится 1105 человек (+14 за сутки).

В местах обсервации пребывает один человек.

За время пандемии в Карелии проведено 175491 исследование, за прошедшие сутки – 997 тестов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 643,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 790,2 случая, по Северо-Западу – 807,1.