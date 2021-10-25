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Общее число жертв коронавируса в Карелии приближается к тысяче

Новости. Общество
10:48, 25 Октября 2021
фото: © AP Photo / Ivan Valencia

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За сутки в Карелии скончались еще 5 ковидных больных.

В Карелии за сутки коронавирусом инфицирован 321 человек (не были привиты 320 пациентов), из них заболевших — 317; средней тяжести — 57; тяжелых — 5; крайне тяжелых/ИВЛ — нет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В стационарах находится 862 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — шесть, из них один на инвазивной ИВЛ.

За минувшие сутки от коронавируса умерли пятеро человек. Общее число жертв за все время пандемии в республике достигло 957 человек.

За сутки выздоровели 315 коронавирусных больных.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 73066 человек. Выздоровели за все время 68729 пациентов.

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