Общепит в Карелии медленно, но восстанавливался до начала новых коронавирусных запретов

Сокращение оборота кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии, начавшееся весной из-за "антивирусных" ограничений, замедлилось к концу осени.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-октябрь 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот общепита сократился на 16,6% - это ниже, чем по итогам 9 месяцев, когда падение в отрасли составило 20%.

Но на восстановление общепита могут повлиять новые ограничения.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".