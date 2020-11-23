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Общепит в Карелии медленно, но восстанавливался до начала новых коронавирусных запретов

Новости. Общество
09:19, 24 Ноября 2020
фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Сокращение оборота кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии, начавшееся весной из-за "антивирусных" ограничений, замедлилось к концу осени.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-октябрь 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот общепита сократился на 16,6% - это ниже, чем по итогам 9 месяцев, когда падение в отрасли составило 20%.

Но на восстановление общепита могут повлиять новые ограничения.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2020-11-24 09:52:12
Кому питаться то , короновирус на дворе , все на удалёнке , дистанте и дома ? Да и рот у всех как у пяточка , в наморднике . Бредятина полная .
Гость
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