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Новости. Общество
12:47, 04 Ноября 2019
фото: Александр Гезалов / Facebook

Общественник из Карелии предложил оставлять на деревьях вещи для бездомных (ФОТО)

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Эксперт по сиротству Александр Гезалов поделился болгарским опытом помощи бедным: там люди вешают одежду для бездомных на деревья.

Александр Гезалов разместил на странице в соцсети фото, на которых запечатлено, как зимние теплые вещи развешены на деревьях. Предполагается, что так необходимые вещи могут получить бездомные граждане.

"Куртки на деревьях. Зима в Болгарии. Люди вешают куртки на деревья для бездомных и бедных людей. Этим стоит поделиться. Как вам такая инициатива?", - написал общественник.

Ранее Александр Гезалов высказал личное мнение о возвращении смертной казни.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бородатый
2019-11-04 14:15:40
Вполне логично после недавнего публичного массового закидывания обуви на провода предложить вешать одежду на деревья. Ждём следующих откровений, ведь нет пределов для изощрённого ума. :)
бюджет
2019-11-04 13:17:02
Сравнил:бедную Болгарию, у которой кроме солнца и моря нет ничего и богатейшую природными ресурсами Россию, у которой эти ресурсы тырят. Сравни уж тогда с Норвегией!
Писарев
2019-11-04 13:11:06
Бездомные в Болгарии? Там наверное и безработные есть? При Живкове такой херни не было. ..., .... С.Лавров
ПлачУ и ПлАчу
2019-11-04 13:06:19
Ага, молодец, попам золото, а бездомным - старые куртки на деревья. Совсем слуги господа забылись, кому народ сдает монетки...
кир
2019-11-04 12:58:16
В трудовой книжке, что записано, кем работает, режиссер социальных наук?
новый
2019-11-04 12:57:23
Он не из Карелии, он из Москвы. Карелия устала от этого персонажа
Саныч
2019-11-04 13:11:08
новый, от тебя Карелия устала. И я устал тебе об этом писать.
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