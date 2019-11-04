Общественник из Карелии предложил оставлять на деревьях вещи для бездомных (ФОТО)

Эксперт по сиротству Александр Гезалов поделился болгарским опытом помощи бедным: там люди вешают одежду для бездомных на деревья.

Александр Гезалов разместил на странице в соцсети фото, на которых запечатлено, как зимние теплые вещи развешены на деревьях. Предполагается, что так необходимые вещи могут получить бездомные граждане.

"Куртки на деревьях. Зима в Болгарии. Люди вешают куртки на деревья для бездомных и бедных людей. Этим стоит поделиться. Как вам такая инициатива?", - написал общественник.

Ранее Александр Гезалов высказал личное мнение о возвращении смертной казни.