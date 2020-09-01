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Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева

Новости. Общество
08:20, 02 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Руководители благотворительных организаций Карелии, а также детский омбудсмен республики Геннадий Сараев обратились в Верховный суд РК с просьбой наказать Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, в соответствии с законом и лишить его свободы на срок от 12 до 20 лет, а не на 3,5 года, как было решено первой инстанцией.

Как стало известно "Столице на Онего", представители общественных организаций Карелии, многие годы занимающиеся защитой детей, помогающие больным детям и их семьям, высказали свое отношение к "делу Дмитриева" и вынесенному приговору суда. Директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина, а также руководитель благотворительного фонда "Мама-Дом" Людмила Набиренкова и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев написали обращение в адрес председателя Верховного суда РК Анатолия Накваса с просьбой обратить внимание на рассмотрение апелляционных жалоб по делу Юрия Дмитриева.

Общественники считают, что 22 июля Петрозаводский городской суд вынес слишком мягкое наказание Дмитриеву, обвиненному по статье о сексуальном насилии над ребенком, приговорив его к 3,5 годам колонии строгого режима, при минимальном наказании по этой статье – 12 лет колонии.

Что написали общественники в своих обращениях в Верховный суд, читайте здесь.

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Комментарии

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Дмитрий Шмаков
2020-09-02 10:08:34
Слышал я про Дмитриева, что алкоголик он с птушным образованием, никакой он не историк. При этом ранее судимый!
кир
2020-09-02 10:17:06
Дмитрий Шмаков, так точно. Судим по тяжкой уголовной статье. Либерастам и борцунам с "кровавым режимом" нужен символ. А какой он, роли не играет.
кир
2020-09-02 10:00:54
Алиханова нет, а дух его присутствует в редакции. Почему не печатаете другую точку зрения на события?
Саныч
2020-09-02 09:51:31
Хор шакалов.
Zim
2020-09-02 09:39:20
Уж не та ли это Людмила Набиренкова, которая ранее активно действовала вместе со своим супругом адвокатом в Чебоксарах, на поприще всяких около благотворительных организаций?
Plant
2020-09-02 08:53:43
Позор вам, ребята со столицы. За джинсу.
Гость
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