Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.

Руководители благотворительных организаций Карелии, а также детский омбудсмен республики Геннадий Сараев обратились в Верховный суд РК с просьбой наказать Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, в соответствии с законом и лишить его свободы на срок от 12 до 20 лет, а не на 3,5 года, как было решено первой инстанцией.

Как стало известно "Столице на Онего", представители общественных организаций Карелии, многие годы занимающиеся защитой детей, помогающие больным детям и их семьям, высказали свое отношение к "делу Дмитриева" и вынесенному приговору суда. Директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина, а также руководитель благотворительного фонда "Мама-Дом" Людмила Набиренкова и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев написали обращение в адрес председателя Верховного суда РК Анатолия Накваса с просьбой обратить внимание на рассмотрение апелляционных жалоб по делу Юрия Дмитриева.

Общественники считают, что 22 июля Петрозаводский городской суд вынес слишком мягкое наказание Дмитриеву, обвиненному по статье о сексуальном насилии над ребенком, приговорив его к 3,5 годам колонии строгого режима, при минимальном наказании по этой статье – 12 лет колонии.

Что написали общественники в своих обращениях в Верховный суд, читайте здесь.