Общественники Карелии рассказали, как прошел День физкультурника

В этот день жители Петрозаводска смогли сдать нормы ГТО, пробежать забег и поучаствовать в мастер-классах.

Известные общественники и политики поделились впечатлениями о том, как прошел День физкультурника, который отмечали 13 августа. Праздничные мероприятия состоялись во всех районах и городах Карелии. В Петрозаводске было организовано большое количество площадок с самыми разными видами спорта, где занимались тысячи людей. Главными площадками стали стадион «Спартак», водноспортивный центр «Акватика» и набережная Онежского озера.

На набережной провели мастер-классы по самбо, боксу, карате и настольному теннису. Председатель Петросовета Надежда Дрейзис пожелала, чтобы День физкультурника стал профессиональным праздником для всех горожан и рассказала на своей странице в соцсетях, как активно провела этот день ее семья.

«День физкультурника в нашем любимом городе прошёл ярко, насыщенно и здорово! Младшая дочь приняла участие в мастер-классе по настольному теннису. За показательной тренировкой по кунг-фу наблюдали, затаив дыхание. Деревянные плашки разлетались в щепки. Даже захотелось попробовать повторить», — написала Надежда Дрейзис.

Несколько сотен человек пробежали уже традиционный «Километр здоровья». Он стал самым массовым мероприятием праздничного дня. Люди разных возрастов и уровней подготовки присоединились и показали свои результаты. Всех спортсменов и любителей спорта поздравил общественный деятель и спортсмен Александр Каширин.

«Новых побед и рекордов, неиссякаемой энергии и оптимизма, радости и энтузиазма», — написал Александр Каришин в соцсетях.

У жителей города появляется ещё больше возможностей приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. В Петрозаводске продолжается работа по созданию дополнительных условий для занятий спортом. В этом году в столице Карелии продолжается развитие трассы «Фонтаны», в рамках подготовки к новому учебному году идут ремонты спортзалов в школах и бассейна H2O. В разных районах города устанавливают площадки для воркаута и тренажёры. День физкультурника показал, что эту важную работу важно продолжать.