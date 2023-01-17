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Общественники Петрозаводска хотят сделать из Ключевского карьера «мини-Рускеалу»

Новости. Общество
07:00, 20 Января 2023
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Активисты обсудили с властями Петрозаводска концепцию развития парка «Каменный Бор».

В среду, 18 января, на встрече в мэрии чиновники обсудили концепцию развития парка «Каменный Бор», которую подготовили архитекторы совместно с инициативными жителями Ключевой. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский. 

«Площадка для воркаута, фуд-корты, фотозона, вейк-парк, спуск в карьер для дайверов, пляжная и концертная зоны и многое другое — планы масштабные. Активисты не скрывают, что хотят сделать из Ключевского карьера мини-«Рускеалу», — написал градоначальник. 



По его словам, благодаря инициативным жителям парк уже удалось благоустроить с помощью проекта «Комфортная городская среда» и программы поддержки местных инициатив.

«Однако, чтобы добиться туристической картинки, нужно еще стараться и стараться. Реализация концепции рассчитана на несколько лет — минимум на пять. Все объекты непростые — инфраструктурные. Воплощать в жизнь этот масштабный проект планируется поэтапно», — отметил Любарский.

В этом году должны завершиться работы по созданию вейк-парка. Также подрядчик в ближайший строительный сезон должен оборудовать эко-тропу, которая будет пролегать по всему «Каменному Бору».

На эти цели городские власти пообещали выделить 10 млн рублей из республиканской субсидии на социально-экономическое развитие. В 2024 году планируется благоустройство входной зоны в парк со стороны Кооперативной улицы.



«Разумеется, все — как и всегда — упирается в финансирование. У администрации возможности невелики, но сообща с общественниками, результат, уверен, будет. Привлекать деньги на реализацию можно по-прежнему, с помощью федеральных и региональных программ по благоустройству. В таких вопросах первостепенна заинтересованность самих горожан», — заявил Любарский. 

В ближайшее время власти должны разработать план действий. Например, решить вопрос об обустройстве парковки на месте заброшенного ангара или о незаконно установленных ограждений со стороны таунхаусов. 

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