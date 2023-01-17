Общественники Петрозаводска хотят сделать из Ключевского карьера «мини-Рускеалу»

Активисты обсудили с властями Петрозаводска концепцию развития парка «Каменный Бор».

В среду, 18 января, на встрече в мэрии чиновники обсудили концепцию развития парка «Каменный Бор», которую подготовили архитекторы совместно с инициативными жителями Ключевой. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.



«Площадка для воркаута, фуд-корты, фотозона, вейк-парк, спуск в карьер для дайверов, пляжная и концертная зоны и многое другое — планы масштабные. Активисты не скрывают, что хотят сделать из Ключевского карьера мини-«Рускеалу», — написал градоначальник.







По его словам, благодаря инициативным жителям парк уже удалось благоустроить с помощью проекта «Комфортная городская среда» и программы поддержки местных инициатив.



«Однако, чтобы добиться туристической картинки, нужно еще стараться и стараться. Реализация концепции рассчитана на несколько лет — минимум на пять. Все объекты непростые — инфраструктурные. Воплощать в жизнь этот масштабный проект планируется поэтапно», — отметил Любарский.



В этом году должны завершиться работы по созданию вейк-парка. Также подрядчик в ближайший строительный сезон должен оборудовать эко-тропу, которая будет пролегать по всему «Каменному Бору».



На эти цели городские власти пообещали выделить 10 млн рублей из республиканской субсидии на социально-экономическое развитие. В 2024 году планируется благоустройство входной зоны в парк со стороны Кооперативной улицы.







«Разумеется, все — как и всегда — упирается в финансирование. У администрации возможности невелики, но сообща с общественниками, результат, уверен, будет. Привлекать деньги на реализацию можно по-прежнему, с помощью федеральных и региональных программ по благоустройству. В таких вопросах первостепенна заинтересованность самих горожан», — заявил Любарский.



В ближайшее время власти должны разработать план действий. Например, решить вопрос об обустройстве парковки на месте заброшенного ангара или о незаконно установленных ограждений со стороны таунхаусов.