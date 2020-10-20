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Общественники просят Конституционный суд Карелии проверить закон о порядке предоставления жилья из специализированного жилфонда республики

Новости. Общество
11:44, 21 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами в течение 14 лет не обеспечиваются жилыми помещениями по договорам безвозмездного пользования.

Карельская региональная общественная организация защиты прав граждан "Согласие" направила заявление в Конституционный суд республики с просьбой проверить на соответствие Конституции Карелии республиканский закон о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилфонда, принятый в 2006 году. Сомнение общественников вызвала, в частности, статья 7 этого закона, которая касается предоставления жилья по договорам безвозмездного пользования инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

"В соответствии со статьей 7 закона республики Карелия от 18 мая 2006 года № 981-ЗРК "О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Карелия" порядок и условия предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования устанавливаются правительством Республики Карелия. Однако нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и условия предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования, отсутствуют, что приводит к бездействию со стороны органов государственной власти Республики Карелия – на протяжении 14 лег отдельные категории граждан, в том числе инвалиды п семьи, имеющие детей инвалидов, не обеспечиваются жилыми помещениями по договорам безвозмездного пользования из жилищного фонда Республики Карелия",– говорится в заявлении "Согласия".

Как считают общественники, неисполнение в течение длительного времени положений регионального законодательного акта подрывает доверие граждан к действиям государства и закону. Кроме того, отсутствие правового механизма предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования снижает уровень социальной поддержки граждан.

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