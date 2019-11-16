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Новости. Общество
16:08, 16 Ноября 2019

Общественница рассказала, кто может инициировать разработку механизма индексации ЕДВ для ветеранов труда

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Активность пенсионеров подтолкнет депутатов к разработке механизма индексации ветеранских выплат, считает член общественной организации защиты прав граждан "Согласие" Светлана Соловьева.

Ранее Конституционный суд Карелии объявил несоответствующим Конституции республики положение регионального закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан".

Этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а признанное неконституционным положение нормативно-правового акта предусматривало то, что индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством".

"Такой механизм уже имеется как в федеральном, так и республиканском законодательстве. В частности – в карельских законах о погребении и о пособиях, которые выплачиваются матерям при рождении ребенка. Но получается, что в одних законах он предусмотрен, а в других – нет", - сказала Светлана Соловьева.

"Я напомню, что полномочия по индексации ЕДВ находятся в компетенции региональных органов власти, однако федеральным законодательством четко определено, что уровень социальной защиты граждан не должен уменьшаться. После того, как натуральные льготы ветеранам труда были превращены в денежный эквивалент, этот эквивалент не должен оказаться меньше того объема льгот, которые были предоставлены гражданам. В Карелии ежемесячная денежная выплата компенсировала ветеранам льготный проезд в общественном транспорте и телефонную связь. Однако, к примеру, проездной билет в Петрозаводске стоит уже 2 тысячи рублей, а сумма ЕДВ карельским ветеранам труда составляет всего 700 рублей", - пояснила она.

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