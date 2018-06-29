Общественный транспорт в День города будет ходить до часа ночи, но не весь

В Петрозаводске общественный транспорт в День города, 30 июня, будет работать до часа ночи, сообщает мэрия.

"Для удобства горожан и гостей столицы республики вплоть до часа ночи 1 июля будут курсировать автобусы маршрутов №5, №8, №12, №17, №19, на тот же срок продлено движение троллейбусов первого, четвертого и шестого маршрутов", - сказано в сообщении администрации.

В мэрии также сообщили, что в местах массовых гуляний в центре города установят контейнеры для сбора мусора.

"Пять пластиковых баков распределят вдоль Онежской набережной (в районе парковки у гостиницы "Онежский замок", в створе с улицей Красной, напротив скульптуры "Рыбаки", в районе пересечения с проспектом Карла Маркса и неподалеку от пешеходного мостика через Лососинку), - отмечают в мэрии. – Баки для мусора также поставят в квартале исторической застройки, на Советской площади, возле пересечения проспекта Ленина и Пушкинской улицы, на площади Кирова и в Зарецком парке – возле спуска со стороны набережной Гюллинга".

Будут работать биотуалеты.

"До полного завершения праздничных мероприятий предусмотрена работа шести бесплатных биотуалетов в центре города. Мобильные уборные будут смонтированы в районе учебного корпуса ПетрГУ на Пушкинской, 17", - рассказали в администрации.

Напомним, в День города на набережной состоится концерт Игоря Корнелюка, он начнется в 23 часа. Праздничный салют прогремит в полночь.

Подробную программу мероприятий Дня города можно посмотреть вот здесь.