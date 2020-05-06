Общественный транспорт в Карелии снижал цены на услуги до введения карантинных мер

Стоимость услуг пассажирского транспорта в Карелии в январе-марте 2020 года снизилась на 10,4%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

"Существенное влияние оказало снижение тарифов на полёт в салоне экономического класса самолёта на 46,9%, на проезд в поездах дальнего следования – 9,9%, проезд в такси – на 3,0%", - говорится в документе.

Вместе с тем, за тот же период произошло повышение платы за проезд на некоторых видах транспорта. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".