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Общественный транспорт в Карелии снижал цены на услуги до введения карантинных мер

Новости. Общество
10:57, 07 Мая 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Стоимость услуг пассажирского транспорта в Карелии в январе-марте 2020 года снизилась на 10,4%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

"Существенное влияние оказало снижение тарифов на полёт в салоне экономического класса самолёта на 46,9%, на проезд в поездах дальнего следования – 9,9%, проезд в такси – на 3,0%", - говорится в документе.

Вместе с тем, за тот же период произошло повышение платы за проезд на некоторых видах транспорта. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-05-07 12:05:55
Мудозвоны.

кир
2020-05-07 11:31:22
Какой смысл вложили? А, никакого. Лишь бы материал тиснуть. :)
Гость
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