Общественный транспорт в Петрозаводске начнет ездить только в конце апреля

Информация об этом появилась в распоряжении главы Карелии от 14 апреля.

На своей странице "ВКонтакте" глава Карелии опубликовал документ, в котором прописано, что приостановка на территории Карелии деятельности перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом, за исключением такси, продлевается до 24 апреля.

Артур Парфенчиков 27 марта в обращении к гражданам сообщил, что в Петрозаводске общественный транспорт прекращает свою работу с 29 марта по 4 апреля с целью предотвращения в Карелии распространения вируса. Позже запрет на перевозку пассажиров был продлен до 14 апреля.



Напомним, в Карелии с 1 апреля был введен режим всеобщей самоизоляции. Сегодня губернатор продлил режим до 25 апреля из-за роста числа зараженных (7 случаев).



"Именно ограничительные меры и снижение контактов позволяют разорвать цепочки и остановить распространение вируса", – отметил Парфенчиков.