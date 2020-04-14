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Общественный транспорт в Петрозаводске начнет ездить только в конце апреля

Новости. Общество
19:40, 14 Апреля 2020
фото: © Столицы на Онего
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Информация об этом появилась в распоряжении главы Карелии от 14 апреля.

На своей странице "ВКонтакте" глава Карелии опубликовал документ, в котором прописано, что приостановка на территории Карелии деятельности перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом, за исключением такси, продлевается до 24 апреля.

Артур Парфенчиков 27 марта в обращении к гражданам сообщил, что в Петрозаводске общественный транспорт прекращает свою работу с 29 марта по 4 апреля с целью предотвращения в Карелии распространения вируса. Позже запрет на перевозку пассажиров был продлен до 14 апреля.

Напомним, в Карелии с 1 апреля был введен режим всеобщей самоизоляции. Сегодня губернатор продлил режим до 25 апреля из-за роста числа зараженных (7 случаев).

"Именно ограничительные меры и снижение контактов позволяют разорвать цепочки и остановить распространение вируса", – отметил Парфенчиков.

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Комментарии

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Николай
2020-04-14 21:45:20
Достаточно утвердительно заявлено (точнее написано).
До конца Апреля ещё две недели, а если будет рост числа зараженных ?? Все равно " начнет ездить" ??
Гость
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