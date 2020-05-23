Общественный транспорт возобновляет работу в некоторых районах Карелии

Со вторника возобновляет работу муниципальный общественный транспорт в Костомукше, а также в Кемском и Лоухском районах.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в соцсети.

"26 мая возобновляет работу муниципальный общественный транспорт на трех самых «чистых» территориях: это Костомукша, Кемский и Лоухский районы. При этом мы вводим обязательные требования к пассажирам поездов дальнего следования и скоростного поезда "Ласточка". Таким гражданам по приезде необходимо сообщить о себе на телефон горячей линии минздрава: 8-800-201-06-57 и пройти двухнедельную изоляцию. Это относится и тем, кто использует мурманский поезд для поездок по Карелии", - заявил губернатор.

Ранее в Петрозаводске запустили троллейбусы.