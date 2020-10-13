Общежитие Специализированной школы искусств в Петрозаводске отремонтировали за 20 млн рублей

Ремонт третьего этажа здания общежития Специализированной школе искусств полностью завершен.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня оценил, как школа подготовилась к новому учебному году, сообщается на сайте правительства республики.

"Сделали всё качественно, уютно и красиво. В общежитии теперь достаточно душевых, туалетных комнат, обустроены и отремонтированы жилые и учебные комнаты, бытовые помещения. Появилась зона отдыха", − отметил Артур Парфенчиков.

Для подготовки к новому 2020/2021 учебному году республиканской школе искусств было выделено 20 млн рублей на ремонт третьего этажа общежития. На эти средства был выполнен масштабный ремонт комнат, коридоров и санузлов, закуплена мебель. Освободившиеся в результате проведения конкурсных процедур средства направлены на обустройство канализации и ремонт прачечной общежития, крыльца запасного выхода, гардероба, санузлов.

Кроме того, в прошлом году школе было предусмотрено более 18 млн рублей на ремонт крыш обоих корпусов, на эти деньги также выполнен ремонт пожарных лестниц, санузлов и инженерных сооружений.

В данный момент завершаются ремонты двух кровель, которые подрядчик не успел закончить в срок. Работы организованы с учётом образовательного процесса и никаким образом ему не препятствуют.

Продолжается и комплексный ремонт в здании школы на улице Крупской, 12, которое было передано образовательному учреждению в прошлом году. До конца этого года будут отремонтированы крыша, перекрытия этажей, электропроводка. На эти цели предусмотрено порядка 15 млн рублей.