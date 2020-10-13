890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 4
Сегодня 11:55
В Карелии 28 классов отправили на карантин из-за коронавируса 1
Сегодня 09:20
Родители ребенка, едва увернувшегося от автомобиля в Петрозаводске, ищут водителя (ВИДЕО) 1
Сегодня 08:05
Минприроды закрепило границы "зеленого пояса" Петрозаводска, где запрещена застройка 3
Сегодня 14:40
Сотрудники СИЗО в Карелии провели ритуал освобождения заключенного 5
Сегодня 13:24

Общежитие Специализированной школы искусств в Петрозаводске отремонтировали за 20 млн рублей

Новости. Общество
18:20, 13 Октября 2020
фото: © Министерство образования Республики Карелия
Загрузка...

Ремонт третьего этажа здания общежития Специализированной школе искусств полностью завершен.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня оценил, как школа подготовилась к новому учебному году, сообщается на сайте правительства республики.

"Сделали всё качественно, уютно и красиво. В общежитии теперь достаточно душевых, туалетных комнат, обустроены и отремонтированы жилые и учебные комнаты, бытовые помещения. Появилась зона отдыха", − отметил Артур Парфенчиков.

Для подготовки к новому 2020/2021 учебному году республиканской школе искусств было выделено 20 млн рублей на ремонт третьего этажа общежития. На эти средства был выполнен масштабный ремонт комнат, коридоров и санузлов, закуплена мебель. Освободившиеся в результате проведения конкурсных процедур средства направлены на обустройство канализации и ремонт прачечной общежития, крыльца запасного выхода, гардероба, санузлов.

Кроме того, в прошлом году школе было предусмотрено более 18 млн рублей на ремонт крыш обоих корпусов, на эти деньги также выполнен ремонт пожарных лестниц, санузлов и инженерных сооружений.

В данный момент завершаются ремонты двух кровель, которые подрядчик не успел закончить в срок. Работы организованы с учётом образовательного процесса и никаким образом ему не препятствуют.

Продолжается и комплексный ремонт в здании школы на улице Крупской, 12, которое было передано образовательному учреждению в прошлом году. До конца этого года будут отремонтированы крыша, перекрытия этажей, электропроводка. На эти цели предусмотрено порядка 15 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-13 18:28:08
Школа искусств - удобный повод сдать своих детей в интернат.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
06.10.2020, 11:19
Подрядчиков, благоустраивающих лестничные спуски в Петрозаводске, вновь оштрафовали
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Аналитика

12.10.2020 14:36
Капитал
Доступный туризм для старшего поколения – это не только поездка на дачу 3
Карельским пенсионерам предлагают объединиться в клубы путешественников, чтобы посещать туристические достопримечательности республики и соседних регионов со скидкой.
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 5
09.10.2020 15:30
Как в Карелии делят транспортный пирог 4
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 9
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:55
Личное мнение
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 4
Депутат Петросовета, председатель постоянной комиссии горсовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павел Сандберг высказал свое мнение о ситуации с общественным транспортом.
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 3
09.10.2020 14:16
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»