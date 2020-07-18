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Обслуживание контейнеров для раздельного сбора отходов возобновляется в Петрозаводске

Новости. Общество
14:47, 19 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Перебои с вывозом вторсырья специализированной организацией были вызваны неисправностью производственного оборудования, сообщил в администрации Петрозаводска.

Организация, обслуживающая в Петрозаводске контейнеры для раздельного сбора мусора, возобновляет свою работу. Ранее ООО "Калипсо", которое безвозмездно вывозило вторсырье, временно приостановило данную деятельность: у организации сломался кран для выгрузки отходов.

Сейчас работа производственного оборудования восстановлена. На этой неделе компания вновь приступила к обслуживанию контейнеров. К настоящему времени вторсырье вывезено с площадок на Древлянке, на улицах Лесная, Калинина, Красноармейская, Боровая, Пограничная, Халтурина, Жуковского, а также на проспекте Александра Невского.

Емкости для раздельного сбора вторсырья предоставлены администрацией города.

Также ООО "Калипсо" обращает внимание горожан на то, что для переработки принимаются только определенные виды отходов: https://vk.com/topic-175277149_39534663.

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