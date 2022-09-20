Обстановка на дорогах Карелии осложнится из-за дождей

Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и опасности на трассе.

В республике ожидается дождливая погода. Такие погодные условия могут спровоцировать осложнение дорожной ситуации. Об этом информирует ГИБДД Карелии.

Инспекторы просят водителей быть осторожнее.

«Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в условиях дождя и недостаточной видимости (сумерки/темное время суток) придерживаться плавного стиля вождения, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями. При выборе скорости движения необходимо учитывать состояние проезжей части и плотность транспортного потока. Особую осторожность следует соблюдать перед пешеходными переходами, при движении в жилых зонах и вблизи детских учреждений», — говорится в сообщении ГИБДД.

Госавтоинспекция также обращает внимание пешеходов на необходимость быть внимательными.

«Пешеходов призываем к внимательности на дороге, помните, что зонты и капюшоны ограничивают обзор, перед переходом проезжей части остановитесь и убедитесь в безопасности. Не пренебрегайте средствами пассивной безопасности, оснастите верхнюю одежду и сумки световозвращающими аксессуарами», — заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что во вторник Карелию накроет дождями.