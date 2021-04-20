Энергетики выясняют обстоятельства отключения электроэнергии в доме № 20 по улице Мурманской в Петрозаводске

Двадцать пятого января этого года в Петрозаводске произошла авария на электросетях.

На подстанции АО «ОРЭС-Петрозаводск» вышел из строя трансформатор. В результате аварии потребители многоквартирных домов на улицах Советская, Виданская, Краснофлотская и Мурманская были отключены от электричества. У части потребителей из-за сбоя сгорела бытовая техника. Так случилось и в доме №20 по улице Мурманской.

Жильцы дома 2 февраля заявили о случившемся в ООО «Энергокомфорт.Карелия» (т.к. компания является стороной по договору энергоснабжения), все заявления были приняты. ООО «Энергокомфорт». Карелия» незамедлительно обратилось для уточнения причины произошедшего в АО «ОРЭС-Петрозаводск». АО «ОРЭС-Петрозаводск» в ответ на обращение сообщило, что дом №20 по улице Мурманской под отключение не попал, так как запитан от другой трансформаторной подстанции. Но 09.04.2021 в ООО «Энергокомфорт. Карелия» поступило еще одно письмо: выяснилось, что все-таки часть квартир попали под отключение электричества во время аварии в январе.

На данный момент все претензии жильцов по адресу ул. Мурманская, д. 20 приняты, причины сложившейся ситуации выясняются. Потребителям, предоставившим необходимый пакет документов, ООО «Энергокомфорт. Карелия» даст письменный ответ в связи с информацией, поступившей от АО «ОРЭС-Петрозаводск».

ООО «Энергокомфорт. Карелия» напоминает потребителям, что в случае выхода из строя бытовой техники из-за перебоев в электроснабжении дома, жильцам в первую очередь нужно обратиться в сервисный центр для получения заключения о причинах поломки техники, а затем подать заявление в адрес стороны по договору энергоснабжения.