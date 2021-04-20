Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Девять человек намерены участвовать в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму 11
20.04.2021 13:43
Велосипедиста в Петрозаводске посадили за решетку за неповиновение сотрудникам ГИБДД 7
Сегодня 07:30
Печи начали плавиться из-за количества сжигаемых трупов в Индии 2
20.04.2021 21:30
В Петрозаводске водитель пролетел по пешеходному переходу, едва не сбив ребенка (ВИДЕО)
20.04.2021 15:45
В Петрозаводске объявился 14-й претендент на кресло сити-менеджера 13
20.04.2021 16:35
Дочернее предприятие водочной компании расширяет производство антисептиков в Петрозаводске 5
20.04.2021 15:38
Снег с дождем идет в Карелию 4
20.04.2021 13:31

Энергетики выясняют обстоятельства отключения электроэнергии в доме № 20 по улице Мурманской в Петрозаводске

Новости. Общество
11:52, 21 Апреля 2021
фото: © Энергокомфорт.Карелия
Загрузка...

Двадцать пятого января этого года в Петрозаводске произошла авария на электросетях.

На подстанции АО «ОРЭС-Петрозаводск» вышел из строя трансформатор. В результате аварии потребители многоквартирных домов на улицах Советская, Виданская, Краснофлотская и Мурманская были отключены от электричества. У части потребителей из-за сбоя сгорела бытовая техника. Так случилось и в доме №20 по улице Мурманской.

Жильцы дома 2 февраля заявили о случившемся в ООО «Энергокомфорт.Карелия» (т.к. компания является стороной по договору энергоснабжения), все заявления были приняты. ООО «Энергокомфорт». Карелия» незамедлительно обратилось для уточнения причины произошедшего в АО «ОРЭС-Петрозаводск». АО «ОРЭС-Петрозаводск» в ответ на обращение  сообщило, что дом №20 по улице Мурманской под отключение не попал, так как запитан от другой трансформаторной подстанции. Но 09.04.2021 в ООО «Энергокомфорт. Карелия» поступило еще одно письмо: выяснилось, что все-таки часть квартир попали под отключение электричества во время аварии в январе.

На данный момент все претензии жильцов по адресу ул. Мурманская, д. 20 приняты, причины сложившейся ситуации выясняются. Потребителям, предоставившим необходимый пакет документов, ООО «Энергокомфорт. Карелия» даст письменный ответ  в связи с информацией, поступившей от АО «ОРЭС-Петрозаводск».

ООО «Энергокомфорт. Карелия» напоминает потребителям, что в случае выхода из строя бытовой техники из-за перебоев в электроснабжении дома, жильцам в первую очередь нужно обратиться в сервисный центр для получения заключения о причинах поломки техники, а затем подать заявление в адрес стороны по договору энергоснабжения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-21 12:25:15
Я плакаль. Свою работу за деньги исполняют. Снова потекли слёзы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»