Обсуждается возможность введения налогового вычета для тех, кто копит на пенсию

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) предложили ввести в России дополнительный пенсионный налоговый вычет.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо, направленное ассоциациями в ЦБ РФ.

На налоговый вычет, то есть ежегодный возврат средств смогут рассчитывать граждане, которые добровольно вносят деньги в Пенсионный фонд, чтобы накопить себе не пенсию.

Согласно данной инциативе россияне смогли бы возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тысяч ежегодно.

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