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Обсуждается возможность введения налогового вычета для тех, кто копит на пенсию

Новости. Общество
16:53, 24 Июля 2020
фото: © ТАСС / Александр Некрасов
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Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) предложили ввести в России дополнительный пенсионный налоговый вычет.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо, направленное ассоциациями в ЦБ РФ.

На налоговый вычет, то есть ежегодный возврат средств смогут рассчитывать граждане, которые добровольно вносят деньги в Пенсионный фонд, чтобы накопить себе не пенсию.

Согласно данной инциативе россияне смогли бы возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тысяч ежегодно.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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