Обувную фабрику в Карелии заставили заплатить налоги после ареста имущества

Приставы арестовали транспорт и оборудование обувного предприятия, сообщает УФССП по Карелии.

С июля текущего года на исполнении в отделе судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находились дела по взысканию с обувной фабрики АО "Рантемпо" налогов на 418 тысяч рублей.

Приставы обнаружили зарегистрированное за фабрикой ликвидное имущество и арестовали автомобиль и промышленное оборудование фабрики.

После этого руководство предприятия полностью погасило задолженность.