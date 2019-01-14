Обвиняемого в мошенничестве экс-министра Матвийца оставили под стражей

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Президиум Верховного суда Карелии, повторно рассмотревший жалобу адвокатов бывшего министра Дмитрия Матвийца на его арест, оставил это решение без изменений.
Срок ареста продлен до конца января 2019 года.
Как ранее сообщали "Вести Карелии", 26 декабря президиум Верховного суда Карелии постановил пересмотреть решение о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.
Однако, повторное заседание, состоявшееся после новогодних каникул, не дало результата, которого ждали адвокаты Мавийца.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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