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Новости. Общество
11:21, 14 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

Обвиняемого в мошенничестве экс-министра Матвийца оставили под стражей

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Президиум Верховного суда Карелии, повторно рассмотревший жалобу адвокатов бывшего министра Дмитрия Матвийца на его арест, оставил это решение без изменений.

Срок ареста продлен до конца января 2019 года.

Как ранее сообщали "Вести Карелии", 26 декабря президиум Верховного суда Карелии постановил пересмотреть решение о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

Однако, повторное заседание, состоявшееся после новогодних каникул, не дало результата, которого ждали адвокаты Мавийца.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-01-14 11:48:56
Сколько можно мариновать человека практически на ровном месте? В чём состав преступления? В чём мошенничество? Никого из руководителей за сомнительное возмещение из бюджета НДС почему-то не сажали, все были до суда на свободе, а Матвиец у нас такой криминальный? Кому же он так сильно перешёл дорогу?
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