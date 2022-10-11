Обвиняемого в убийстве девушки в Петрозаводске отправили на судебно-психиатрическую экспертизу

Неоднократно судимый житель Петрозаводска, обвиняемый в жестоком убийстве уроженки Олонца Дианы, проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

Как стало известно «Столице на Онего», житель Петрозаводска П., обвиняемый в жестоком убийстве 26-летней уроженки Олонца Дианы, в настоящее время проходит назначенную ему карельским Следкомом стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в психиатрической больнице № 6 Санкт-Петербурга. Для таких «пациентов», которых этапируют сюда под конвоем и в наручниках, в больнице имеется специальное, так называемое «стражное» отделение.

Помимо СПЭК, там же в Санкт-Петербурге и в экспертно-криминалистическом центре МВД Карелии проводится комплекс необходимых экспертиз, прежде всего, генетических, по изъятым следствием, в первую очередь, на месте преступления, различным вещественным доказательствам. В частности, специалисты выясняют, имеются ли на одежде обвиняемого какие-либо следы, например, крови потерпевшей, свидетельствующие об убийстве им несчастной девушки. И, напротив, есть ли на частях ее тела следы обвиняемого.

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