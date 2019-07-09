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Новости. Общество
15:48, 09 Июля 2019

Обвиняемого во взяточничестве при ремонте дорог в Карелии бизнесмен отпущен из СИЗО под домашний арест

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Петрозаводский городской суд заменил обвиняемому во взяточничестве петербургскому бизнесмену Игорю Чичину содержание под стражей в СИЗО на домашний арест.

Судья Петрозаводского городского суда Антон Левкин изменил меру пресечения петербургскому бизнесмену, хозяину ООО "Ремстройкомплект" Игорю Чичину, арестованному в апреле 2018 года. Содержание до 12 сентября под стражей ему заменили на домашний арест до этого же числа, пишут "Вести Карелии".

Местом отбывания домашнего ареста, по неофициальной информации, является дачный дом в Прионежском районе, недалеко от карельской столицы. Принадлежит он семье сестры Игоря Чичина Галины Степановны – супруги теперь уже бывшего начальника петрозаводского ДРСУ Владимира Худоева.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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кир
2019-07-09 15:55:30
Ура! Наши опять в ПАСЕ. Добра не ждите. За наши деньги обливают нас грязью с ног до головы.
Гость
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