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Обвиняемые по делу о гибели детей на Сямозере сказали последнее слово и ожидают решения суда

Новости. Общество
14:48, 15 Января 2021
фото: коллаж: © gubdaily.ru, © Flashnord.com
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Судья Петрозаводского горсуда ушла в совещательную комнату, чтобы вынести приговор обвиняемым по делу о гибели 14 детей на Сямозере - экс-руководителю управления Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и нынешней главе ведомства Людмиле Котович.

Сегодня в Петрозаводском городском суде завершились прения по делу о гибели 14 детей на Сямозере. На скамье подсудимых обвиняемые по статье "Халатность", – экс-руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, которого защищает адвокат Михаил Ямчитский, и нынешняя глава ведомства Людмила Котович, ее защитник Николай Флеганов. Оба фигуранта дела сказали последнее слово, сообщил Флеганов.

Как рассказал адвокат Михаил Ямчитский, судья Петрозаводска горсуда Марина Носова удалилась в совещательную комнату, уведомив, что вынесение приговора состоится в марте.

Ранее защита просила суд полностью оправдать Котович и Коваленко, а гособвинение – назначить для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович 6 лет колонии-поселения.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

Анатолий Коваленко и Людмила Котович не признают вину.

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Комментарии

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Mike
2021-01-15 15:12:36
Видимо, до марта будет совещаться с кем надо и только потом вынесет решение, конечно, же с учетом всех высказанных ей пожеланий и указаний. Хотя о чем это я? Судьи же сами с собой совещаются в совещательной комнате!
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