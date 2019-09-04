Обвиняемые по делу о гибели детей на Сямозере Котович и Коваленко не признают вину

Представители прокуратуры начали зачитывать обвинение в рамках пересмотра уголовного дела о гибели детей на Сямозере в отношении экс-главы карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович.

"Они не признают вину. В настоящее время зачитывается обвинение. Оно то же самое, что было раньше", - рассказал адвокат Анатолия Коваленко Михаил Ямчитский.

По его словам, в суд планируется вызвать свидетелей, которые имеют отношение к сути обвинений, предъявленных руководителям карельского Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, в июле Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор в отношении Котович и Коваленко.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также Анатолий Коваленко и Людмила Котович.

Виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Однако прокуратура Карелии, адвокаты и представители потерпевших обжаловали решение суда в вышестоящей инстанции.