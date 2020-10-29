Обвиняемый в мошенничестве с дольщиками в Петрозаводске признан банкротом

Арбитражный суд Карелии признал банкротом Дмитрия Бушмакина, обвиняемого в мошенничестве по делу об обманутых дольщиках жилищного строительства в Петрозаводске.

Как следует из решения суда, ходатайство о банкротстве Бушмакина направляла налоговая служба. ФНС предъявила ему претензии на общую сумму более 1 млн рублей.

На заседании он заявил, что не возражает против признания его банкротом и не имеет доходов для реструктуризации задолженности.

Кроме ФНС к Бушмакину имеют финансовые претензии и другие кредиторы.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".