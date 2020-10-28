Обвиняемый в нанесении побоев сотруднику полиции пойдет под суд в Карелии

Следственные органы Сортавалы завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в сопротивлении полиции.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в июле обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице в Сортавале, был задержан за совершение административного правонарушения. Он отказался по требованию сотрудников полиции проследовать для медицинского освидетельствования в лечебное учреждение и нанес несколько ударов одному из полицейских. Тем менее, стражи порядка доставили его в отдел полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.