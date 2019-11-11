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Новости. Общество
11:31, 11 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Обвиняемый в смерти друзей на Ладоге юноша сказал в суде Карелии "последнее слово"

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В Питкярантском городском суде 18-летний Андрей, обвиняемый в смерти трех подростков на Ладоге, произнес "последнее слово".

В Питкярантском городском суде 18-летний Андрей, обвиняемый в смерти трех подростков на Ладоге, произнес "последнее слово".

В пятницу, 8 ноября, в Питкярантском городском суде продолжилось слушание дела по погибшим на Ладоге подросткам.

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман, Николь, Константин, Игорь и Андрей. На берег смогли выбраться Игорь и Андрей.
Сегодня Андрей обвиняется в смерти трех своих друзей и отвечает за трагедию в суде.

Андрея судят по ч. 3 ст. 109 УК РФ – за причинение смерти по неосторожности трем лицам, санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Андрею в суде предоставили возможность сказать "последнее слово".

"Ваша честь и все присутствующие, я понимаю, что сейчас мое последнее слово и после него никто ничего не скажет. Что сейчас именно тот шанс, та возможность, которая мне дается, чтобы сказать, что я думаю.

Я хотел бы рассказать суду, что я переживал эти два с половиной года, что я ощущал, - сказал Андрей.

- Вначале хотел бы принести соболезнования всем пострадавшим: всем родителям хотел бы это все сказать. Хотел бы рассказать, как я вспоминаю своих друзей.

Что рассказал Андрей, читайте здесь.

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