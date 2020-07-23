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Обвиняемый во взятках бывший замглавы Госкомимущества Карелии Максимов попросил в последнем слове его оправдать

Новости. Общество
21:18, 24 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Приговор бывшему замглавы Госкомимущества РК Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве, будет вынесен 24 августа.

В пятницу, 24 августа, на заседании городского суда Петрозаводска под председательством Дмитрия Хромых с последним словом выступил бывший замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов.

Последнее слово Сергея Максимова длилось три часа. Он подробно опровергал выдвинутые ему обвинения, заявил, что не виновен, и попросил его оправдать.

Как мы уже сообщали ранее, гособвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков попросил суд признать Максимова виновным и приговорить к 13 годам колонии строгого режима. Приговор чиновнику карельского правительства будет вынесен через месяц - 24 августа в 14.30.

На сегодняшний день Сергей Максимов, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев, находится под подпиской о невыезде, такое решение принял 30 сентября 2019 года Петрозаводский городской суд, а позже Верховный суд Карелии оставил решение первой инстанции в силе.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года. Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника — экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден на взятки и получил 5 лет колонии строгого режима.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминируется присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.

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