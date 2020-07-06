Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы бывшему замглавы Госкомимущества Карелии, обвиняемому во взятках

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве.

В городском суде Петрозаводска судья Дмитрий Хромых продолжает рассмотрение уголовного дела бывшего первого замглавы Госкомимущества Карелии Сергея Максимова. Защищают Максимова адвокаты Юрий Можеев, Анатолий Шведченко и Анатолий Хоменя.

На минувшей неделе в ходе очередного судебного заседания старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков запросил для Сергея Максимова, обвиняемого в получении взяток от предпринимателя, 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат Юрий Можеев, 10 июля в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение уголовного дела Максимова, пройдут прения сторон, после обвиняемому дадут последнее слово и суд выйдет на приговор.

По словам защитника Можеева, Сергей Максимов вину не признает.

На сегодняшний день Сергей Максимов, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев, находится под подпиской о невыезде, такое решение принял 30 сентября 2019 года Петрозаводский городской суд, а позже Верховный суд Карелии оставил решение первой инстанции в силе.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года. Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника — экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден на взятки и получил 5 лет колонии строгого режима.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминируется присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.