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Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы бывшему замглавы Госкомимущества Карелии, обвиняемому во взятках

Новости. Общество
14:55, 07 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве.

В городском суде Петрозаводска судья Дмитрий Хромых продолжает рассмотрение уголовного дела бывшего первого замглавы Госкомимущества Карелии Сергея Максимова. Защищают Максимова адвокаты Юрий Можеев, Анатолий Шведченко и Анатолий Хоменя.

На минувшей неделе в ходе очередного судебного заседания старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков запросил для Сергея Максимова, обвиняемого в получении взяток от предпринимателя, 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат Юрий Можеев, 10 июля в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение уголовного дела Максимова, пройдут прения сторон, после обвиняемому дадут последнее слово и суд выйдет на приговор.

По словам защитника Можеева, Сергей Максимов вину не признает.

На сегодняшний день Сергей Максимов, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев, находится под подпиской о невыезде, такое решение принял 30 сентября 2019 года Петрозаводский городской суд, а позже Верховный суд Карелии оставил решение первой инстанции в силе.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года. Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника — экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден на взятки и получил 5 лет колонии строгого режима.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминируется присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Влад
2020-07-07 16:26:28
Следующие на очереди пара Марковых ?
In
2020-07-07 16:03:03
социально- близкий. даже кир с новым не истерят ,как обычно.
Буба
2020-07-07 15:30:29
Жестко, блин! 13 лет, строгого, он что убил кого-то?
новый
2020-07-07 15:14:11
Аж три адвоката. Даже у Алиханова столько не было. Строгий режим полезен
кир
2020-07-07 15:02:52
Хоть от короны спасся.
Гость
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