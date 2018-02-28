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Новости. Криминал
16:13, 28 Февраля 2018

СРОЧНО: Обвиняемый во взятках Галкин приговорен к 12 годам колонии строгого режима

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Петрозаводский городской суд приговорил к 12 годам колонии строго режима экс-главу контрольного комитета Виталия Галкина за получение взяток.

Такое решение огласил в среду судья Александр Мерков.

"Петрозаводский городской суд постановил окончательное наказание Галкину назначить путем частичного сложения назначенных наказаний и определить по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 4 млн рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал Александр Мерков.

Ранее прокуратура потребовала для Галкина 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа.

Защита настаивала на "гуманном" приговоре, в том числе и потому, что Галкин признал свою вину и раскаялся.

По версии следствия, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. Как считает следствие, за взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

Так, под видом клиентов Галкин и двое подельников (уже осужденные Окладников и Бобылев) обедали в кафе под видом клиентов. Изначально брали по 15 тысяч с кафе, однако впоследствии сумму взятки подняли до 70 тысяч рублей за "решение проблемы". По словам Виталия Галкина, доход делили так: 40 тысяч ему, 30 тысяч рублей — Окладникову и Бобылеву. Всего было несколько эпизодов преступления.

Галкин был задержан в декабре 2016 года подозрению в получении взятки в 70 тысяч рублей. Правоохранители нашли у него только одну меченую купюру номиналом в 100 рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-02-28 17:14:54
Воровал по мелочи и получил много , украл бы миллионы был бы на свободе. Извините !!!
опришник
2018-02-28 19:20:54
dgin, он не крал, но не смог устоять пред соблазном получать от жуликов. а приговор действительно суров, не повезло - выборы.
Вика
2018-02-28 17:02:23
Ого! Не слабо! Показуха выборочная состоялась! А когда "кремлёвский список" за задницу возьмут,где триллионы народные "замешаны"!?
deep
2018-02-28 17:00:03
Я давно предлагал: если человек на государевой службе, то наказание по УК сразу умножать на 2.
кир
2018-02-28 16:20:23
Только расстрел полагается людям из системы власти. За предательство.
Американец
2018-02-28 16:19:58
очень хорошо. лучше высшая мера, чтобы либеростня сочувствующая головой думала
Гость
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