Обвиняемый во взятках Виталий Галкин извинился в суде перед своей семьей

Экс-глава контрольного комитета Карелии Виталий Галкин произнес в суде последнее слово перед вынесением приговора.

"В своем последнем слове я хотел бы остановиться на важных для себя вещах. На своем жизненном пути, к сожалению, каждый человек совершает определенные ошибки, за которые нужно и должно нести ответственность как бы тяжело это не было. Я совершил ошибку, и я готов понести за нее ответственность, понимая все, что за этим следует. Тем не менее, в настоящий момент я хотел бы воспользоваться предоставленным мне правом и принести свои извинения всем тем, кого ситуация, кого мои поступки вольно или невольно, но тем не менее коснулись в разной степени ответственности и тяжести. Прежде всего я хочу извиниться перед уважаемыми и порядочными людьми, со многими из них познакомился на нашей карельской земле. Принести извинения за то, что я подвел, не оправдал доверия <…>

Я хотел бы принести извинения нашим родителям за то, что случившееся со мной, мой поступок пришелся на то время, когда мое личное участие в их жизни, судьбе становится крайне актуальным и необходимым <…>

Я хотел бы принести извинения супруге за то, что так получилось, и наше совместное желание иметь третьего ребенка, к сожалению, не сбылось. Приношу извинения своему сыну. К сожалению, твой отец не всегда бывает прав. Хочу извиниться перед дочерью. Наверное, не сумею я сопровождать тебя на выпускной твой вечер <…>

Еще хотел бы принести извинения своим бывшим коллегам из той системы, частью которой я являлся. К сожалению, и тут я подвел. Мне совестно", - сказал Галкин.

Приговор Галкину огласят 28 февраля.

Ранее гособвинение потребовало для Галкина наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа.

По версии следствия, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. Как считает следствие, за взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

В суде бывший чиновник еще раз признал свою вину, а адвокат зачитал показания подсудимого, в котором тот рассказал, как незаконно обогащался с подельниками.

Галкин был задержан в декабре 2016 года подозрению в получении взятки в 70 тысяч рублей. Правоохранители нашли у него только одну меченую купюру номиналом в 100 рублей.