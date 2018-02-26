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Новости. Общество
11:10, 26 Февраля 2018

Обвиняемый во взятках Виталий Галкин извинился в суде перед своей семьей

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Экс-глава контрольного комитета Карелии Виталий Галкин произнес в суде последнее слово перед вынесением приговора.

"В своем последнем слове я хотел бы остановиться на важных для себя вещах. На своем жизненном пути, к сожалению, каждый человек совершает определенные ошибки, за которые нужно и должно нести ответственность как бы тяжело это не было. Я совершил ошибку, и я готов понести за нее ответственность, понимая все, что за этим следует. Тем не менее, в настоящий момент я хотел бы воспользоваться предоставленным мне правом и принести свои извинения всем тем, кого ситуация, кого мои поступки вольно или невольно, но тем не менее коснулись в разной степени ответственности и тяжести. Прежде всего я хочу извиниться перед уважаемыми и порядочными людьми, со многими из них познакомился на нашей карельской земле. Принести извинения за то, что я подвел, не оправдал доверия <…>

Я хотел бы принести извинения нашим родителям за то, что случившееся со мной, мой поступок пришелся на то время, когда мое личное участие в их жизни, судьбе становится крайне актуальным и необходимым <…>

Я хотел бы принести извинения супруге за то, что так получилось, и наше совместное желание иметь третьего ребенка, к сожалению, не сбылось. Приношу извинения своему сыну. К сожалению, твой отец не всегда бывает прав. Хочу извиниться перед дочерью. Наверное, не сумею я сопровождать тебя на выпускной твой вечер <…>

Еще хотел бы принести извинения своим бывшим коллегам из той системы, частью которой я являлся. К сожалению, и тут я подвел. Мне совестно", - сказал Галкин.

Приговор Галкину огласят 28 февраля.

Ранее гособвинение потребовало для Галкина наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа.

По версии следствия, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. Как считает следствие, за взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

В суде бывший чиновник еще раз признал свою вину, а адвокат зачитал показания подсудимого, в котором тот рассказал, как незаконно обогащался с подельниками.

Галкин был задержан в декабре 2016 года подозрению в получении взятки в 70 тысяч рублей. Правоохранители нашли у него только одну меченую купюру номиналом в 100 рублей.

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Комментарии

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эдуард3
2018-02-26 12:26:31
Московский Комсомолец : зачем подставлять имеющийся бизнес под удар?! Зачем идти в кандидаты?! - погоня за известностью?!
Будут ли расследования сделки с землей в Московской области?!
Откуда богатства избранным?! - опять с народной землицы?!
Где опровержение этой информации в Столице?!
Зачем хорошим людям становиться представителями крупного капитала?! Вопросов много - будут ли опубликованы ответы.
кир
2018-02-26 11:57:00
Не верю ему.
YellowSubmarine
2018-02-26 11:49:37
За 100 целковых огребсти червонец!? Весьма поучительно!
Извините!!!
Гость
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