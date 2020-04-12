Обвиняемый во взятке зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев не признает вину и не дает показания

Cтали известны подробности уголовного дела в отношении заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.

Арестованный 20 марта Петрозаводским городским судом по обвинению в получении двухмиллионной взятки заместитель председателя Петроcовета Валерий Матвеев вину в преступлении не признает. Об этом нам рассказал источник в правоохранительных органах, сообщивший, что в настоящее время Матвеев также не дает никаких показаний по уголовному делу. Защищающий депутата адвокат Валерий Хилькевич сообщил, что апелляционная инстанция Верховного суда Карелии оставила решение горсуда об аресте Матвеева до 17 мая в силе.

Напомним, что 20 марта по ходатайству расследующего это резонансное уголовное дело следователя по особо важным делам карельского Следкома Александра Брюханова, суд арестовал и второго фигуранта так называемого "дела Матвеева". Это Александр Ивин – фактический руководитель ООО "Карьер-Сервис-Плюс" – компании, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами.

За что Ивин с компаньоном, по версии следствия, передали 2 миллиона рублей Матвееву, читайте в статье Светланы Лысенко.