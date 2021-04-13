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Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии госпитализирован из суда

Новости. Общество
11:37, 14 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Алексей Кайдалов отправлен в клинику из здания Петрозаводского городского суда для медицинского обследования.

Об этом прессе сообщили защитники экс-министра Зограб Габриелян и Светлана Радзевичус.

Алексея Кайдалова должен осмотреть кардиолог.

Адвокаты утверждают, что состояние их подзащитного ухудшилось, у бывшего министра имеется предписание к операции.

Заболевание Алексея Кайдалова может быть несовместимо с возможностью участвовать в процессе, считает защита.

Ранее Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

По имеющейся информации, Алексей Кайдалов не признает вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Комментарии

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1
2021-04-14 13:09:45
Пора уже и на подмогу кого то из минтранса посылать , раз болеет Кайдалов .
User
2021-04-14 12:29:24
Гульфик проверили? А то, всякое бывает.
театральный критик
2021-04-14 12:45:27
User, ты даже не понял как облажался с гульфиком :) :)
User
2021-04-14 12:49:17
театральный критик, куда уж нам до настоящих театралов. :)
театральный критик
2021-04-14 11:55:16
Ночной фотограф тоже бы закосил, но он очень любит курить и не желает отказываться от этой вредной привычки.
ромео
2021-04-14 11:52:07
почему увезли? Пусть сам на прием идёт, простые люди сидят часами в очереди.

Слабунова выразила озабоченность? Трунов с плакатиком в защиту коррупционера будет стоять?
врунофф
2021-04-14 11:44:36
Президент старается зачистить страну от взяточников, но либерасты этим очень недовольны. Им и ихним заокеанским хозяевам нужна коррумпированная Россия.
Leopol'd
2021-04-14 13:09:53
Ого! Похоже кир тебе таблеток отсыпал. Кот ещё не проявляется?
Десятый регион
2021-04-14 11:59:08
врунофф, какой то бред пишешь,горе комментатор .)))
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