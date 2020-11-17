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Очаг африканской чумы свиней выявлен в соседнем с Карелией регионе

Новости. Общество
11:34, 18 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В одном из подсобных хозяйств Архангельской области зафиксированы случаи заболевания свиней африканской чумой.

По сообщению Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Вельске Архангельской области выявлен очаг АЧС. По результатам исследований, проведенных областная ветеринарной лабораторией, 17 ноября в двух пробах, отобранных от павших в личном подсобном хозяйстве свиней, обнаружен генетический материал африканской чумы свиней.

Инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской области начато проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий в соответствии с планом ликвидации АЧС.

Управлением Россельхознадзора инициирована внеплановая проверка личного подсобного хозяйства для установления всех обстоятельств и реагирования на месте.

Африканская чума свиней – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, однако обладает почти стопроцентной летальностью свиней в случае их заражения. Вакцины от АЧС в настоящее время не существует. Африканская чума свиней наносит огромный экономический ущерб, обусловленный ликвидацией болезни и длительными ограничительными мероприятиями по производству и реализации свиней и продукции свиноводства.

К болезни восприимчивы домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы.

Напомним, в 2018 году Финляндия установила специальный металлический забор, чтобы оградиться от Карелии из-за африканской чумы свиней.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-18 12:44:40
Надо и Карелии установить металлический забор чтобы оградиться от африканской чумы , а также от ковида.
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