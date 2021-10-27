Очень пьяный житель поселка в Карелии спонтанно совершил преступление

В Калевальском районе 24-летний местный житель может лишиться свободы на 5 лет за кражу, которую совершил в состоянии сильного опьянения, сообщили в МВД Карелии.

Следственной группой полиции Калевальского района окончено расследование уголовного дела. В преступлении обвиняется 24-летний житель одного из посёлков.

В дежурную часть полиции поступило заявление от жителя многоквартирного дома. Он обнаружил, что кто-то проник в его кладовку, расположенную в подвале, и похитил бензопилу и угловую шлифовальную машинку. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, а следователи собрали достаточные доказательства его причастности к происшествию.

Обвиняемый полностью признал вину и способствовал раскрытию преступления. Он рассказал, что в тот день чрезмерно выпил, а когда вышел на улицу покурить, принял спонтанное решение о хищении. Через оконный проём мужчина проник в подвал, а затем в чужую кладовую - дверь оказалась не заперта.

Похищенные инструменты он намеревался продать, но не успел. Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом, санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.