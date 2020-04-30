Очередь из покупателей без масок выстроилась у строительного гипермаркета в Петрозаводске (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков возмущен картиной, которую сегодня можно было наблюдать у магазина строительных материалов "Леруа".

Глава республики выложил на своей странице в "ВКонтакте" очереди в строительный гипермаркет. Покупатели игнорировали ограничительные меры, которые были введены руководителей региона, разрешившего открыться накануне майских строительным магазинам.

"Убедительная просьба - при нахождении в общественных местах соблюдать дистанцию 4 метра. Особенно, если вы без маски. Такие рекомендации дают в настоящее время наши медики", - комментирую видео Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, в настоящее время рассматривается возможность открытия магазинов непродовольственных товаров, парикмахерских, косметических салонов. Кроме того, в правительстве понимают необходимость разрешения прогулок.

"Однако, сделаем мы это после того, как убедимся, что вы, уважаемые земляки, осознали необходимость соблюдения особой культуры поведения в условиях наличия угрозы заражения опасной инфекцией. Сегодня это именно проявление культуры - соблюдать дистанцию, носить маску, выполнять элементарные правила санитарной гигиены. Таким образом мы проявляем уважение к окружающим нас людям, среди которых могут быть и пожилые наши земляки, и люди с ослабленным иммунитетом. Давайте вместе сделаем нашу жизнь максимально комфортной и в условиях пришедшей к нам эпидемии, минимизируем ее угрозы. Ведь сколько реально продлится эта эпидемия, никто сегодня не знает", - пишет глава Карелии.