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Очередь из покупателей без масок выстроилась у строительного гипермаркета в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:58, 01 Мая 2020
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Глава Карелии Артур Парфенчиков возмущен картиной, которую сегодня можно было наблюдать у магазина строительных материалов "Леруа".

Глава республики выложил на своей странице в "ВКонтакте" очереди в строительный гипермаркет. Покупатели игнорировали ограничительные меры, которые были введены руководителей региона, разрешившего открыться накануне майских строительным магазинам.

"Убедительная просьба - при нахождении в общественных местах соблюдать дистанцию 4 метра. Особенно, если вы без маски. Такие рекомендации дают в настоящее время наши медики", - комментирую видео Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, в настоящее время рассматривается возможность открытия магазинов непродовольственных товаров, парикмахерских, косметических салонов. Кроме того, в правительстве понимают необходимость разрешения прогулок.

"Однако, сделаем мы это после того, как убедимся, что вы, уважаемые земляки, осознали необходимость соблюдения особой культуры поведения в условиях наличия угрозы заражения опасной инфекцией. Сегодня это именно проявление культуры - соблюдать дистанцию, носить маску, выполнять элементарные правила санитарной гигиены. Таким образом мы проявляем уважение к окружающим нас людям, среди которых могут быть и пожилые наши земляки, и люди с ослабленным иммунитетом. Давайте вместе сделаем нашу жизнь максимально комфортной и в условиях пришедшей к нам эпидемии, минимизируем ее угрозы. Ведь сколько реально продлится эта эпидемия, никто сегодня не знает", - пишет глава Карелии.

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Комментарии

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Murphy
2020-05-01 18:25:19
Да это в любом маркете. Та же Лента. Типа что-то изменилось, после того, как её посетили уполномоченные, на предмет соблюдения правил? Неа. Как покупатели ходили без масок, так и осталось всё по-прежнему. Хорошо, что хоть продавцы соблюдают предписания. А вот охране тоже пофиг. Все без масок.
Ткачев
2020-05-01 17:58:40
Парфен, - первомай, забей на все и отдыхай!
новый
2020-05-01 17:18:55
Олегович, не суди их строго. Просто они еще помнят талоны и окорочка Буша, И ты тоже помнишь. Просто наведи порядок.
Гость
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